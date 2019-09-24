https://static.news.ru/photo/ee6bedf6-df05-11e9-9f5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бельский окружной суд Польши отказал России в удовлетворении требования об экстрадиции экс-заместителя президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. Арбитраж посчитал, что на родине ему грозит опасность, так как заключённые там подвергаются физическому насилию и бесчеловечным унижениям.

Кроме того, банкир является членом религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая в РФ признана экстремистской и запрещена, передаёт TVP .

Однако решение не является окончательным, так как стороны имеют право обратиться в вышестоящую инстанцию, а последнее слово остаётся за министром юстиции.

Ранее News.ru писал, что польская полиция задержала экс-замглавы Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, подозреваемого в крупном хищении в составе организованной группы. Согласно материалам уголовного дела, он стал участником преступной группировки, в которую входили глава правления Пробизнесбанка Александр Железняк и президент кредитной организации Сергей Леонтьев, в 2014 году. Выдавая кредиты фиктивным компаниям, они присвоили в общей сложности 2,4 млрд рублей. В 2017 году Алексеев был заочно арестован Басманным судом Москвы и объявлен в федеральный и международный розыск.