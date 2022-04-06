Польша осталась недовольна новыми санкциями против России

Руководство Польши посчитало новый пакет антироссийских санкций, которые подготовила Еврокомиссия, недостаточным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в эфире телеканала Republika. В частности, Варшаву устроило бы введение полного эмбарго на российские энергоносители.

По словам Яблоньского, новый набор мер ограничения «несколько лучше того, о котором говорилось два дня назад, поскольку тогда казалось, что санкции будут размываться, а не ужесточаться».

Но, на наш взгляд, этого усиления недостаточно, — сказал дипломат.

Польская сторона выражает стремление ввести полное эмбарго на российские энергоносители, а также предлагает конфискацию имущества и активов РФ, а также и всех российских бизнесменов в Европе.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее предположил, что ЕС рано или поздно придётся вводить ограничения в отношении нефти и газа, поступающих из России. По его словам, необходимо сохранить максимальное давление на Кремль, для чего потребуется дальнейшее усиление санкций.

официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил ранее, что власти США должны продемонстрировать своё желание урегулировать кризис на Украине путём отмены антироссийских санкций. Он подчеркнул, что такие меры не смогут обеспечить безопасность в регионе и тем более не вернут мир. Вместо введения новых санкций представители Белого дома, по словам Чжао, должны перестать угрожать России и посодействовать продвижению российско-украинских переговоров.