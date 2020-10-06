Польша оштрафовала участвующие в строительстве СП-2 компании на $100 млн

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Польский антимонопольный регулятор оштрафовал компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Сумма штрафа составила $100 млн.

По данным регулятора, компании нарушили польское антимонопольное законодательство. Кроме штрафа, согласно его решению,компании должны разорвать договор о строительстве газопровода в течение 30 дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые будут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Группа страхует 90% кораблей в мире. Причиной называются действующие и возможные санкции в отношении проекта. Решение, которое ещё больше осложнит поиск судов, способных достроить газопровод, принято всеми клубами, входящими в Международную группу.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.