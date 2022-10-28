Польша опубликовала полный список требований к ФРГ за Вторую мировую войну

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Польский МИД опубликовал полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны. Польша требует возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (около $1,3 триллиона). Также Варшава призвала вернуть разграбленные немецким государством в 1939-1945 активы и пассивы польских госбанков. Список состоит из основных 9 требований.

Польша ожидает эффективных действия, предпринятые немецкими властями, чтобы представить своему обществу истинную картину войны и ее последствий, особенно вреда и ущерба, нанесенного Польше и полякам, — указано в последнем пункте.

Польские власти также сообщили, что подсчитают потери, которые, по их мнению, были причинены Советским Союзом в годы Второй мировой войны. Варшава намерена истребовать их по аналогии с репарациями от Германии.

Ранее нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны. Кроме того, была принята поправка к документу, гласящая, что Польша «никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации».

Немецкий канцлер Олаф Шольц после требования Польши о репарациях намекнул на пересмотр границ между двумя странами. Канцлер отметил, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».