Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16 Моравецкий: Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Фото: US Air Force

Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. При этом он подчеркнул, что этот шаг должен быть согласован в широкой коалиции, передает РИА Новости.

Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да. Мы готовы такое обучение на истребителях F-16 проводить в Польше, — сказал Моравецкий.

24 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские танки Leopard 2 уже находятся на территории Украины. Всего Украина должна получить от Польши 14 танков.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Запад рассматривает возможность организации поставок Украине истребителей-бомбардировщиков четвертого и пятого поколений. Она подчеркнула, что что соответствующие переговоры продолжаются как внутри американской администрации, так и с представителями Киева. По словам Нуланд, на Западе есть страны, заинтересованные в таких поставках.