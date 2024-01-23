Польша объявила себя рекордсменом по объему помощи Украине Сикорский: Польша оказывает Украине самую большую помощь в пересчете на проценты

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Польша является рекордсменом по объему направленной Украине помощи в процентах от ВВП, заявил в эфире телеканала TVP Info министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. По его словам, большая часть средств поступает Киеву через Европейский фонд мира, являющийся де-факто «оборонным бюджетом Евросоюза».

Польша, если считать военную, финансовую помощь [Украине] и помощь беженцам пропорционально объему ВВП, похоже, находится на первом месте. <...> Нам нужно финансирование миссий ЕС, в основном в странах — соседях Европы, нам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, нам нужно поддержать Украину. Фонд служит этим трем целям, — сказал Сикорский.

Он также отметил, что выделение военной помощи Украине может помочь в деле скорейшего завершения конфликта.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что страна присоединилась к декларации «Большой семерки» (G7) о поддержке и долгосрочных гарантиях безопасности Киеву. Он отметил, что документ призван мобилизовать силы демократических стран.

При этом польский политик Олаф Сволкень заявлял, что власти страны отрицают факты и продвигают ядерную войну, «ядерный армагеддон» с Россией. По его словам, Варшава не желает принимать тот факт, что у Москвы были причины начать специальную военную операцию.