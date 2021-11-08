Польша объявила о закрытии пункта пропуска через границу из-за беженцев

Польша со вторника закрывает пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с ситуацией с мигрантами. Пересечь границу можно будет в пунктах в Тересполе и Бобровниках. Об этом сообщает Пограничная стража страны.

В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября, с 07:00 (09:00 мск) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что путешественникам стоит отправиться на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках.

Тем временем мигранты расположились в импровизированном палаточном лагере у границы на ночёвку.

Ранее СМИ сообщали о стрельбе в районе этого участка границы. Кто именно стрелял, до сих пор неизвестно. Очевидцы сообщали, что звуки были слышны со стороны Белоруссии, в то время как Госпогранкомитет РБ утверждал обратное.

Нелегалы, которых собралось, по оценкам польских властей, порядка трёх-четырёх тысяч, попытались сегодня прорваться через ограждения на территорию Польши. Они бросали в солдат камни, бутылки и палки, силовики в ответ применяли перцовый спрей.

Sytuacja na granicy polsko-biaÅoruskiej. Mamy do czynienia ze zorganizowanym niszczeniem umocnieÅ granicznych. Dochodzi rÃ³wnieÅ¼ do bezpoÅrednich atakÃ³w na polskich funkcjonariuszy StraÅ¼y Granicznej, Policji oraz Å¼oÅnierzy.



wideo cz.1 pic.twitter.com/ueSs212tmp — Piotr MÃ¼ller (@PiotrMuller) November 8, 2021

Власти Польши обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае, когда президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.