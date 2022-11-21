Польша объявила о размещении батареи ПВО Patriot на границе с Украиной Минобороны Польши: Варшава разместит на украинской границе батареи ПВО Patriot

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Польша разместит на своей территории близ границы с Украиной батареи американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сообщил в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак. Он отметил, что ПВО будет поставлено из Германии, чье руководство ранее предложило отправить Польше вооружение для противовоздушной обороны.

Я с удовлетворением принял предложение немецкого министра обороны о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot, — написал Блащак.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявила, что ракетный инцидент в Польше выявил бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Ее необходимо улучшить, отметила она. Ламбрехт признала, что у бундесвера имеются серьезные проблемы, поскольку в последние десятилетия власти много экономили на военной сфере. Министр добавила, что для защиты неба Германия предложила Польше истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Белый дом не допустит подавления систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники уже «оказали огромную поддержку» Киеву в вопросах ПВО, тем самым «приближая ВСУ к стандартам НАТО в техническом плане».