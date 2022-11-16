Польша объявила о повышении боеготовности боевых частей

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские власти объявили о повышении боеготовности ряда воинских частей, заявил в ходе пресс-конференции пресс-секретарь правительства Петр Мюллер. Также заявляется, что страна подала заявку на осуществление статьи 4 договора НАТО, пишет РИА Новости.

По словам Мюллера, в связи с якобы падением двух ракет на территории страны, из-за чего погибли два человека, введены процедуры, которые предусмотрены в подобного рода ситуациях.

В том числе решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур, — сказал пресс-секретарь правительства.

Также сообщается, что Польша подаёт заявку на осуществление статьи 4 Договора НАТО.

Из-за серьёзной ситуации президент Дуда завершил разговор с секретарём НАТО. Польша подаёт заявку на осуществление статьи 4 Договора НАТО, — заявил глава BBN Яцек Зивьера.

Четвертая статья заключается в том, что стороны НАТО всегда будут консультироваться друг с другом, «в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Ранее дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что реакция НАТО на якобы упавшие в Польше ракеты будет зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности, пишет ТАСС. В данном случае речь идет о ракетах ПВО Украины или российских крылатых ракетах.