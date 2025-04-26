Польша обвинила вертолет ВС России в нарушении воздушного пространства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ка-27

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Польши, заявило в социальной сети Х Оперативное командование Вооруженных сил республики. При этом никаких доказательств этому там не привели, а лишь сообщили, что инцидент произошел вечером 25 апреля в Балтийском море. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Республики Польша в Балтийском море, — подчеркнули в командовании.

Ранее сообщалось, что власти Польши подняли в воздух дежурные пары истребителей в связи с предполагаемой активностью российских войск на Украине. Кроме того, военные привели в состояние повышенной готовности системы противовоздушной обороны. Отмечается, что на задание вылетели воздушные суда не только самой республики, но и союзных государств.

До этого стало известно, что ВКС России получили два усовершенствованных истребителя Су-57. Самолеты пятого поколения, предположительно, относятся к отличающимся доработанной конструкцией и улучшенной авионикой сериям. По мнению аналитиков, санкции существенно усложнили сборку таких боевых машин, так как в них использовались иностранные компьютерные чипы.