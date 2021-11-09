Польша обвинила Россию в желании «извлечь выгоду» из кризиса на границе

Россия имеет «далекоидущие цели» в миграционном кризисе, разразившемся на границе Польши. В числе этих целей — дестабилизация Евросоюза. Такое мнение высказал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. Его слова приводит РИА Новости.

Россия имеет свои далекоидущие цели. Несомненно, это дестабилизация ситуации в ЕС, попытка перманентной дестабилизации Центральной и Восточной Европы. Несомненно, это стратегические цели России. Они хотят иметь инструмент влияния и шантажа на Европу, на свободный мир, действуя чужими руками, — заявил министр во время выступления на внеочередном заседании сейма.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Западу не следует делать вид, будто происходящее на белорусско-польской границе является некой «гибридной операцией» минского лидера Александра Лукашенко при поддержке России. Подобные заявления дипломат назвала ложью.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Ранее сообщалось, что мигранты попытались прорваться через польскую границу. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки. Позднее беженцы, не дойдя до бeлорусского КПП на границе, свернули в лес.