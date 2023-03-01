Польша обвинила Россию в хакерской атаке на налоговую службу

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Варшава убеждена, что российская сторона причастна к кибератаке на сайт podatki.gov.pl, где жители страны заполняют налоговые декларации. С обвинениями в адрес Москвы выступил глава правительства Польши по вопросам кибербезопасности Януш Чешиньский, сообщает телеканал Polsat.

Ответственность за вчерашнее нападение несут русские, это должно быть ясно. <...> Это была распределенная атака типа «отказ в обслуживании», — сказал он в эфире канала.

Чешиньский отметил, что информация о польских налогоплательщиках украдена не была. По его словам, хакерская атака осуществлялась путем создания большого искусственного трафика.

Ранее США и Великобритания внесли в свои санкционные списки семерых россиян, которых подозревают в причастности к деятельности хакерской группировки Trickbot. В Минфине страны считают группировку ответственной за кибератаки против США, Британии и их союзников.

В свою очередь в Госдуме предложили освободить от ответственности «белых хакеров», действующих в интересах России. Инициатива предполагает, что от наказания могут быть освобождены пророссийские хакеры, действующие как на территории РФ, так и за границей.