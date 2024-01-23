Польша обвинила РФ в активности дальней авиации и подняла в воздух самолеты

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Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за, как утверждается, активности дальней авиации России, заявило оперативное командование вооруженных сил (ВС) республики. Там сочли, что Военно-воздушные силы РФ намерены нанести удары по территории Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. <...> Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны, — говорится в сообщении командования.

Минобороны РФ 21 января сообщило, что силами российской противовоздушной обороны были уничтожены две ракеты Вооруженных сил Украины над Черным морем. По данным военного ведомства, Киев предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории России.

До этого российское Министерство обороны опубликовало видео авианалета российских штурмовиков Су-25 на позиции Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Все цели поражены, полет прошел в штатном режиме.

Утром 19 января в Минобороны России сообщили об ударе российских штурмовиков Су-25 неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По данным ведомства, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.