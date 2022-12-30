Польша обвинила «пророссийских хакеров» в атаке на сайт парламента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин обвинил хакеров из группировки NoName057 в атаке на сайт сейма. Он считает, что киберпреступники имеют пророссийские взгляды. Жарин уверен, что DDoS-атака стала ответом на принятие резолюции о признании РФ государством, спонсирующим терроризм, передает РИА Новости.

Анализ данных показал, что недоступность сайта была результатом атаки пророссийской группы NoName057 (16). Эта группа на портале Telegram поставила в качестве одной из своих целей именно веб-сайт cейма, — утверждает Жарин.

Ранее российская хакерская группировка RaHDit представила общественности список, содержащий данные о более чем 100 военных НАТО, оказывающих услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине. По словам активистов, за атаки в киберпространстве против России ответственны именно иностранцы, в то время как украинские специалисты используются в качестве прикрытия.

До этого группировка RaHDit опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров «кибервойск». Это вторая и не последняя часть данных, которые обещано выложить в открытый доступ. RaHDit ранее разместила первую часть данных о хакерах с Украины.