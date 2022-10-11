Польша обвинила Норвегию в попытке нажиться на газе Премьер Польши Моравецкий: Осло хочет нажиться на газе после снижения поставок из России

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заподозрил Норвегию в намерении нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России. Об этом сообщает издание Washington Post. Газета отметила, что значительная часть жителей Европы критикует Осло, резко увеличившее доходы после начала СВО на Украине.

Критики называют доходы с продажи энергоресурсов неприличными. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться ее «чрезмерными, гигантскими» доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте, — говорится в материале.

Также в издании подчеркнули, что Норвегия не согласна с упреками. поступающими в ее адрес. Там указали на поддержку санкций ЕС, выделение военной помощи Киеву и поддержку самой Европы газом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Норвегия постоянно пытается нарастить свое военное присутствие на архипелаге Шпицберген. Она подчеркнула, что подобными действиями в Осло хотят показать суверенитет над архипелагом. Одна из последних попыток захода военного корабля была зафиксирована 21 сентября.