В Польше обвинили 16 иностранцев в шпионаже в пользу России

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Прокуратура Любельского воеводства Польши завершила следствие по делу 16 иностранных граждан, обвиняемых в шпионаже, сообщили в ведомстве. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Обвинения предъявлены 16 иностранцам, обвиняемым в ведении шпионской деятельности в пользу российских спецслужб на территории Польши и участии в организованной преступной группе, — говорится в сообщении.

Группа действовала с января по март 2023 года. Обвиняемые производили действия в том числе по сбору информации об объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты. Также подозреваемые признались в пропаганде с целью настроить польское общество против Украины.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что правоохранительные органы и спецслужбы страны арестовали или депортировали свыше 100 граждан России и Белоруссии по обвинению в шпионаже. По его словам, за последние восемь лет правления партии «Право и справедливость» 46 белорусов и россиян были арестованы, 55 человек высланы.

Каминьский подчеркнул, что в годы правления партии «Гражданская платформа» данные показатели были значительно ниже. Согласно статистике, с 2007 по 2015 год из страны выслали семь человек, 11 человек были арестованы.