Польша обвинила Францию в слишком мягком отношении к России

Францию обвинили в излишней мягкости по отношению к России. Такое заявление сделал Институт международных отношений при правительстве Польши (PISM), пишет RT. По мнению представителей организации, Париж предпочитает вместо жёстких мер вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Французские власти избегают более решительной политики в отношении России, опасаясь реакции со стороны пророссийской оппозиции, ослабления позиции Франции по отношению к США и растущей роли НАТО, — считают в организации.

Там отметили, что особой критике официальный Париж подвергся из-за своего стремления разрешать спорные ситуации через прямой диалог с российский президентом Владимиром Путиным. При этом Франция старается разделять вопросы соперничества с РФ на Африканском континенте и оценку ситуации на Украине и в Белоруссии от взаимодействия в форматах ЕС — Россия и НАТО — Россия, утверждают эксперты PISM.

В заключение авторы документа высказали мнение, что в связи с этим Кремль будет пользоваться этой ситуацией для «расшатывания обстановки в ЕС».

В последнее время в западных СМИ всё чаще говорится о планах России вторгнуться на Украину. Изначально власти в Киеве заявляли, что у них нет информации о наращивании российских войск у границ, однако позже они подхватили эту тему и теперь постоянно упоминают о якобы грозящей опасности со стороны восточного соседа.

Также сообщалось, что первой темой для обсуждения в рамках встречи министров иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7), которая началась 11 декабря в Ливерпуле, стала Россия. По словам председательствующей на мероприятии представительницы Великобритании Лиз Трасс, утром она провела переговоры с немецкой коллегой Анналеной Бербок, в рамках которых была рассмотрена ситуация на российско-украинской границе, написала глава британского МИД в Twitter.