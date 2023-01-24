Польша попросила Германию разрешить передать Киеву танки Leopard

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Польское руководство официально обратилось к правительству Германии с просьбой разрешить передать Украине танки Leopard, заявил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он также призвал Германию вступить в коалицию стран, которые готовы передать Киеву эти танки, потому что от этого, по его словам, зависит безопасность Европы.

Германия уже получила наше заявление о согласии на передачу танков Leopard 2 на Украину. <...> Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, потому что речь идет о безопасности всей Европы, — написал польский министр.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в свою очередь подчеркнул, что Германия пока не приняла решение о поставках танков Украине напрямую либо же через третьи страны. Он призвал не зацикливаться на «Леопардах» и пояснил, что Германия и так предоставила серьезную линию вооружения разных систем.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что Украине требуется от 700 до 1000 танков западного производства (американские Abrams, британские Challenger, германские Leopard, французские Leclerc) для восстановления потенциала ВСУ. Он подчеркнул, что практически все боеспособные советские машины Т-64, Т-72 и Т-80 сожгли российские войска с начала СВО. По его словам, на 24 февраля 2022-го ВСУ располагали 770 исправными Т-64.