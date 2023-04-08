Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Польшу не привносит ничего позитивного в отношения Варшавы и Киева, поскольку он так и не извинился за преступления украинских националистов, написал обозреватель Пшемыслав Пяста в статье, опубликованной порталом Mysl Polska. Он также раскритиковал награждение Зеленского орденом белого Орла, предложив переименовать награду в орден Птицы Додо, олицетворяющей глупость.
Автор отметил, что Зеленский не хочет извиняться за Волынскую резню, поскольку «это неудобно», а польская сторона его к этому не принуждает. Однако украинский лидер мог хотя бы «отмежеваться от убийц», добавил обозреватель.
По-настоящему пропольским жестом могли бы стать извинения Зеленского за польской территории украинскими ракетами в рамках инцидента в Пшеводуве
Ведь именно по вине украинцев лишились жизни и имущества польские граждане. Однако и этих извинений мы не получили, — написал он.