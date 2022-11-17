Польша не разрешила Украине участвовать в расследовании падения ракеты Дуда: представители Украины могут лишь ознакомиться с расследованием падения ракеты в Польше

Фото: IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON/Global Look Press

Анджей Дуда

Украинская сторона может ознакомиться с расследованием падения на территории Польши своей ракеты, заявил президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции. Однако, как он отметил, в соответствии с международными нормами Варшава не разрешит представителям Киева участвовать в нем.

Если гости с Украины захотят увидеть действия и расследование, то им это можно показать, но если речь идет об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации, то это уже требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров, — сказал Дуда.

Он добавил, что этого же мнения придерживается прокурор, работающий на месте.

Представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох ранее сообщил, что украинские эксперты получили доступ на место падения ракеты, в результате которого погибли двое местных жителей. Помимо этого, он отметил, что «Украина не виновата в том, что оборонялась от России».

Ранее украинский президент выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Позже Байден усомнился в словах украинского коллеги, что ракета, упавшая на территории Польши, не имеет отношения к Киеву. По словам главы Белого дома, это заявление не дает никаких доказательств.

Впоследствии Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен на 100%. Он отметил, что самое важное на данный момент — это провести расследование. Глава государства добавил, что после подачи запроса Украина получила доступ к расследованию.