Польша назвала условие вступления в конфликт с Россией Посол Польши во Франции: Варшава вступит в конфликт с Россией в случае поражения Киева

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Военная техника Польши

Польская армия будет вынуждена вступить в конфликт с Россией, если Украина потерпит в нем поражение, заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI. Дипломат высказал мнение, что в украинском кризисе стоят на кону западные ценности и культура, поэтому «так важно победить».

Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт, — заявил Росцишевский.

Ранее Минобороны Польши представило масштабную программу перевооружения армии, рассчитанную до 2035 года. Предполагается, что это позволит сделать польскую армию самой мощной в Европе, а поводом для проведения реформы Варшава назвала «российскую угрозу». В частности, страна намерена тратить на оборону 4% ВВП, в то время многие союзники по НАТО не добирают и минимально необходимой доли в 2%.

До этого польский президент Анджей Дуда назвал вступление Украины в Евросоюз политической целью своей страны. Дуда отметил, что Украина, по его мнению, обладает огромным потенциалом в сферах промышленности, сельского хозяйства и природных ресурсов. Он также добавил, что позицию Варшавы по этому вопросу разделяет Чехия.