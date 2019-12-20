https://static.news.ru/photo/a1f25be2-2422-11ea-8c05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Knorr + Hirth/Global Look Press

Варшава настаивает на своём мнении о том, что СССР якобы напал на страну в 1939 году. Соответствующее заявление опубликовал Институт национальной памяти Польши в ответ на слова Владимира Путина о пакте Молотова — Риббентропа. В документе говорится, что Вторая мировая война началась с агрессии обеих стран на Польшу в 1939 году, а «прелюдией к вооружённой агрессии было их взаимное соглашение, известное как пакт Молотова — Риббентропа».

Ранее Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». Он отметил, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

Президента России, по его признанию, «удивила и даже задела» резолюция Европарламента о Второй мировой войне, в которой СССР называют страной, развязавшей конфликт, наряду с нацистской Германией, писал ранее NEWS.ru.