Варшава настаивает на своём мнении о том, что СССР якобы напал на страну в 1939 году. Соответствующее заявление опубликовал Институт национальной памяти Польши в ответ на слова Владимира Путина о пакте Молотова — Риббентропа. В документе говорится, что Вторая мировая война началась с агрессии обеих стран на Польшу в 1939 году, а «прелюдией к вооружённой агрессии было их взаимное соглашение, известное как пакт Молотова — Риббентропа».
Ранее Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». Он отметил, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».
Президента России, по его признанию, «удивила и даже задела» резолюция Европарламента о Второй мировой войне, в которой СССР называют страной, развязавшей конфликт, наряду с нацистской Германией, писал ранее NEWS.ru.
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