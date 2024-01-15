Польша нарастила производство тротила на фоне украинского конфликта Rzeczpospolitа: ВПК Польши переживает подъем из-за конфликта на Украине

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Военно-промышленный комплекс Польши переживает масштабный подъем на фоне конфликта на Украине, пишет газета Rzeczpospolitа. Так, компания Nitro-Chem, производящая тротил, перешла на круглосуточный режим работы и значительно нарастила объемы продукции.

Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки, — сказал изданию руководитель предприятия Доминик Савицкий.

Завод Lucznik, производящий автоматы, планирует в течение двух лет увеличить объемы своей продукции до 100 тысяч единиц оружия в год. Для реализации этих целей предприятие закупает новое оборудование.

Предприятие Huta Stalowa Wola, которое занимается производством артиллерии, самоходных гаубиц и других видов тяжелого вооружения, намерено за два года удвоить выпуск своей продукции. В руководстве компании отметили, что площади для развития производства уже подготовлены. Кроме того, предприятие собирается освоить выпуск БТР и БМП.

Ранее стало известно, что Польша вышла в лидеры среди стран Европы по поставкам бронетехники Киеву. По данным на конец 2023 года, Варшава передала Вооруженным силам Украины 264 танка. Следом идут Чехия, Германия, Словения и Нидерланды.