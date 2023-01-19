Польша может передать Украине танки Leopard без согласия Германии Премьер Польши Моравецкий заявил о возможности поставок Украине танков Leopard без согласия ФРГ

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий основной танк Leopard 2

Варшава поступит так, как считает нужным, если в ближайшее время не получит от Германии разрешение на поставки Украине танков Leopard, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat. Он подчеркнул, что согласие Германии на такие поставки является второстепенным вопросом, поскольку решение о передаче тяжелой техники было принято.

Мы договорились с нашими украинскими друзьями, а также с партнерами из Западной Европы, что будем передавать танки вместе. Согласие здесь второстепенно. Мы это согласие либо получим быстро, либо сами поступим так, как надо, — сказал глава польского правительства.

По его словам, важно, чтобы не только Германия, но и Франция, и Дания, и другие страны поскорее передали Украине свои танки и различную современную технику. От этого будет зависеть и безопасность всей Европы, отметил политик.

Моравецкий считает, что победа России в конфликте на Украине станет тотальным поражением всей Европы. В ходе встречи с премьерами Украины и Литвы в Киеве он признался, что Европа «слишком поздно» заметила приближающуюся угрозу со стороны РФ. В связи с этим он призвал не медлить с поддержкой Киева.

Зарубежные СМИ ранее писали, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена. В частности, 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Кроме того, Шольц оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава немецкого правительства находится в ситуации цугцванга.