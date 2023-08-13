Польша может отправить свою армию на помощь ВСУ Dziennik Polityczny: польских военных могут отправить воевать на Украину

Фото: wojsko-polskie.pl

Польских военных могут отправить на Украину для участия в боевых действиях, говорится в статье, опубликованной Dziennik Polityczny. Такое предположение авторы сделали, исходя из информации о создании польско-литовско-украинского корпуса.

Планы создания интернационального корпуса являются одним из элементов мобилизации, проводимой правительством под прикрытием так называемых резервистских учений. Судя по приготовлениям в Польше, наше правительство уготовило нам куда более «героическую» судьбу, чем защита родины — поляки, конечно, пойдут умирать за киевский режим, — отмечается в статье.

По данным журналистов, корпус состоит из трех бригад общей численностью 20–25 тысяч человек. Польская и литовская бригады разместятся в Люблине, а украинская будет базироваться в городе Яворове на территории Львовской области. В настоящее время подразделения корпуса проходят боевую подготовку на полигоне Нова-Демба. При необходимости весь корпус или его отдельные элементы могут быть направлены для участия в международных операциях.

Ранее сообщалось, что жители Польши раскритиковали своего президента Анджея Дуду за призыв остановить Россию на Украине, чтобы солдатам США не пришлось погибать ради мира в Европе. Они заявили, что не горят желанием умирать за интересы Вашингтона. По словам поляков, Дуда заблуждается, думая, что американские военные будут сражаться за европейцев.