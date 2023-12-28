Польша ликвидирует государственные СМИ Министр культуры Польши Сенкевич заявил о ликвидации государственных СМИ

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Министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о начале процедуры ликвидации государственных СМИ, говорится на сайте правительства. Такое решение принято после указа президента страны Анджея Дуды о прекращении финансирования этих организаций.

В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство, — говорится в публикации.

Отмечается, что ликвидация государственных СМИ позволит сохранить их деятельность, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за прекращения финансирования. По словам Сенкевича, владелец в любой момент может остановить этот процесс.

Ранее парламентская комиссия по предложению нового премьер-министра Польши Дональда Туска отправила в отставку руководителей всех пяти спецслужб страны. В частности, речь идет о Центральном антикоррупционном бюро, Агентстве разведки, Службе военной разведки, Службе военной контрразведки и Агентстве внутренней безопасности.

Ранее в сейме, нижней палате парламента Польши, выразили 12 декабря вотум доверия правительству Дональда Туска. Из 460 депутатов 248 поддержали вотум, 201 выступил против. Воздержавшихся не было.