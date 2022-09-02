Польша как анти-Германия Поляки мечтают получить от Германии уже $1,3 трлн репараций

Фото: Global Look Press

Пока в ходу расхожий тезис о том, как Америка превратила Украину в анти-Россию, дабы иметь дешевый и доступный инструмент для давления на свою «экзистенциальную проблему», в меньшей степени привлекает внимание создание из вечной сварливой Польши что-то вроде анти-Германии.

Американцы еще с конца восьмидесятых годов, манипулируя историческими польскими претензиями не только к России, но и к Германии, стали последовательно превращать Речь Посполитую в своего надежного «троянского коня» в Европе. Несоразмерно великие амбиции скромной страны стали благодатной почвой для появления в Восточной Европе государства с комплексом исторической неполноценности, фактически разрушающего общеевропейские конструкции, придающего европейской идеологии деконструктивный радикализм. Польский реваншизм, как бы он ни выглядел карикатурно, упорно и последовательно подпитывался из-за океана.

Это сейчас после потрясшего Старый Свет ковидного карантина польские политики перестали соблюдать политкорректность в отношении своего западного соседа. А потому, казалось бы, к наивным требованиям о выплате ей Германией репараций по итогам еще второй мировой войны, стали присоединяться и территориальные притязания. Случай для современной объединенной Европы уникальный, учитывая, что все прежние договоры в экономической и военной сферах (в частности Североатлантический договор) фиксировали отсутствие каких-либо взаимных претензий.

Между тем, в Варшаве скрупулезно уже, наконец, посчитали свои потери времен Второй мировой войны и хотели бы получить от немцев более триллиона долларов компенсаций. Притом, что вопрос германских репараций был закрыт еще в пятидесятых годах.

Надо сказать, что Польша, раньше других американских сателлитов принявшаяся монетизировать в Европе сначала антисоветизм, а потом чистую русофобию, получила как раз от Германии многие миллиарды еще марок на цели собственного развития

Фото: Global Look Press

Да и сейчас субсидии, которые Варшава продолжает вытрясать из общеевропейской казны, в основном идут из кармана немецких налогоплательщиков. Но как только возникает перспектива их сокращения, поляки создают точки напряжения в регионе. Кто первым отчаянно пытался лечь на пути газопровода «Северный поток — 2»? Кто апеллировал на каждом этапе его строительства в европейские инстанции? Кто грозил судами и репрессиями всем европейским кампаниям, которые принимали участие в его строительстве или финансировании? Естественно, Польша.

Причем Варшава выполняла не только особое задание Вашингтона, крайне обеспокоенного ростом зависимости Европы от российских газовых поставок, но и сознательно наносила удар по экономической конкурентоспособности Германии. Характерно, что сейчас, когда у соседей раздаются голоса в пользу быстрого задействования «Северного потока — 2» перед лицом возможной энергетической катастрофы, польский премьер Маровецкий вообще требует его разобрать. Польшу явно не устраивала перспектива превращения Германии в газовый распределительный хаб. И именно она первой начала строительство терминалов для приема американского дорогого, но очень демократического сжиженного газа.

Впрочем, все эти годы именно Польша упрекала Германию в недостаточном проатлантическом раже. Не позволяла опускать планку русофобии. Показывала примеры преданности Вашингтону, первой идя на размещение систем ПРО на своей территории. А ныне просто превращаясь в штатовский военный полигон.

Одновременно поляки шли на нарушение общеевропейских принципов, в частности после объявления о своей судебной реформе и провозглашения верховенства некоторых польских законов над европейскими. Варшаве грозили суровыми репрессиями, а главное — сокращениями финансирования, но спровоцированное нарастание напряженности на Украине как бы связало Берлину и Брюсселю руки и в этом плане. Сейчас Варшава грозит инициировать смещение с поста руководителя Европейской комиссии немки Урсулы фон дер Ляйен. А в перспективе в рукаве у польского руководства, которое упорно не хочет переходить на евро и подчинить свои финансы опять-таки, прежде всего, немецкому контролю, угроза выхода из Европейского союза. Но отказ от такого демарша поляки постараются продать соседям очень дорого.

Словом, под истеричные крики о русской угрозе проект анти-Германия только набирает обороты.