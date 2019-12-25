https://static.news.ru/photo/f0ee9b14-271c-11ea-9acd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель министерства иностранных дел Польши сообщил, что внешнеполитическое ведомство страны изучит слова президента России Владимира Путина о после в Третьем рейхе Юзефе Липском. Глава государства назвал политика, занимающего высокий пост в 1930-х годах, «сволочью» и «антисемитской свиньёй».

В МИД Польши подчеркнули, что займутся изучением вопроса после праздничных рождественских дней. Представитель ведомства отметил: сейчас в стране отмечается святой для большинства граждан праздник.

Вероятно, после выходных будет изучена ситуация, будут проанализированы слова президента Путина и других российских чиновников, — цитирует сообщение польского МИД РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии. В 1930-х годах он пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.