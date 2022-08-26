Польша испугалась союза, который может привести к утрате территорий Konserwatyzm: Польша потеряет часть земель, если вступит в союз с Украиной

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Возможное заключение союза Польши с Украиной и ее выход из Евросоюза под контролем Британии может привести к тому, что Германия начнет предъявлять претнезии к землям, когда-то ей принадлежавшим, пишет издание Konserwatyzm. Пока Польша и Германия находятся в Евросоюзе, Берлин не способен на серьезные меры.

Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше, — говорится в сообщении.

В случае слияния Польши с Украиной, которую автор материала называет «американо-британской колонией», Германия будет иметь все козыри, а оставшиеся земли поляков со временем будут украинизированы. Он также подчеркнул, что сценарий по «очередному разделу республики» уже находится в процессе реализации.

Ранее председатель Национального банка Польши Адам Глапинский заявил, что ФРГ намерена «тем или иным образом» вернуть свои бывшие земли, находящиеся в пределах границ Польши. Он убежден, что планам Германии не сможет помешать даже риск возникновения хаоса в самом государстве.

Глапинский полагает, что Берлин намерен подчинить себе ряд стран, находящихся между ФРГ и РФ. По словам главы Нацбанка, путь для реализации подобного сценария открыл выход Великобритании из Евросоюза.