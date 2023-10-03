Польша испугалась наплыва нелегалов из Словакии Польша возобновит временный контроль на границе со Словакией 4 октября

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Польские власти решили возобновить временный контроль на границе со Словакией начиная с 4 октября, сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский. По его словам, которые приводит ТАСС, причиной такого решения стал наплыв нелегальных мигрантов на так называемом балканском маршруте, который ведет в Германию через Польшу, Венгрию, Сербию, Чехию и Словакию.

Правительство решило с полуночи временно возобновить погранконтроль на границе со Словакией, — сказал министр внутренних дел Польши.

Каминьский отметил, что контроль первоначально вводится на 10 дней, как и предусмотрено действующими процедурами, но, скорее всего, мера будет продлена.

По словам главы польского МВД, число мигрантов из Словакии за последний год выросло на 1000%. Министр утверждает, что только за последние две недели на территории Польши выявили и задержали 551 нелегала. Каминьский пояснил, что многие мигранты стремятся в Польшу, чтобы через нее попасть в Германию и другие страны ЕС.

Неделю назад власти Польши сообщили, что страна может усилить контроль на границе с Германией из-за возможного потока мигрантов из Италии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед этим заявлял, что в Германию стремится слишком много беженцев, большинство которых уже побывали в одной из стран ЕС.