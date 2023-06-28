Польша может укрепить границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер» Дуда заявил о готовности укрепить границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Польша готова укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов ЧВК «Вагнер», заявил президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления в Киеве. По его словам, граница сейчас и так достаточно сильно укреплена — на большей ее части действуют физическое и электронное заграждение. Президент Польши также утверждает, что польско-белорусская линия подвержена гибридной атаке уже на протяжении двух лет. Выступление Дуды транслировало польское телевидение.

[«Вагнер»] — это потенциальная опасность. <...> Это внешняя граница ЕС, и она нами защищается хорошо. Конечно, если будет необходимость, она будет укрепляться, — заявил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отправке связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Глава правительства уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье». По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости»

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь заявил, что в случае появления Пригожина и части ЧВК «Вагнер» в Белоруссии восточный фланг НАТО необходимо будет усилить. Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех странах на восточных рубежах Альянса.