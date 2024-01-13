Российская авиация заставила Польшу принимать срочные меры ВС Польши подняли в небо военные самолеты из-за «активности российской авиации»

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польша и ее страны-союзники подняли в небо военные самолеты из-за «активности российской авиации», сообщило оперативное командование армии республики на странице в Twitter (X). По его информации, существует угроза нанесения ударов по территории Украины.

Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в польском командовании, Варшава запустила необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. Жителей Польши предупредили, что из-за активности авиации может увеличиться уровень шума, в большей степени в юго-восточных регионах.

Польский обозреватель Кшиштоф Подгурский ранее заявил, что российская армия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева. По его словам, в ходе ракетной атаки Украина потеряла ценное и дорогостоящее вооружение, которое поставляется ее союзниками. Аналитик подчеркнул, что предоставленный Западом «зонтик» ПВО должен был защитить скрытые заводы и расположения с образцами оружия и техники, но не смог справиться с этой задачей.