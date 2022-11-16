Польша инициировала созыв Совета НАТО после падения ракеты

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Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 основного договора, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости. Такое решение принято после падения неопознанной ракеты на территории страны. Статья провозглашает, что «стороны будут консультироваться друг с другом всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон находятся под угрозой».

Этот пункт основного договора Альянса гласит: если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО, — сказал Сийярто, ссылаясь на польского коллегу Збигнева Рау.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Также известно, что сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит встречу Североатлантического совета по инциденту в Польше. После заседания, примерно в 12:30 (14:30 мск), Столтенберг сделает заявление для представителей СМИ.