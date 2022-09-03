Польша и Прибалтика хотят ввести общий стандарт пропуска россиян на границе Яблоньский: Польша и Прибалтика хотят ввести общий стандарт пропуска россиян на границе

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Польша, Финляндия и страны Балтии хотят ввести единый стандарт пропуска россиян на границах, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, планируется ввести максимальное ограничение на въезд для граждан из РФ, но для этого необходимо скоординироваться, передает Польское агентство печати.

Максимальное ограничение — это наш план-максимум. Однако путь к этому ведет через эффективную координацию в приграничных странах. Страны, граничащие с Россией, должны сделать больше всех, потому что именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия, — заявил Яблоньский.

Он добавил, что на следующей неделе состоятся переговоры представителей пяти стран, граничащих с Россией. В ходе встречи будет обсуждаться пропуск россиян через границы.

Ранее стало известно, что министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.