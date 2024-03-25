Глава МИД Польши обсудит «ракетный инцидент» с генсеком НАТО

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Правительство Польши намерено обсудить «ракетный инцидент», произошедший 24 марта на территории республики, сообщил журналистам министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. Кроме того, дипломат планирует затронуть данный вопрос в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает РИА Новости.

Мы сегодня будем совещаться в канцелярии премьер-министра, также я буду разговаривать с генеральным секретарем НАТО, — заявил Сикорский.

Ранее СМИ со ссылкой на оперативное командование Польши сообщили о нарушении воздушного пространства республики крылатой ракетой. По данным польских военных, снаряд запустила дальняя авиация ВКС России для удара по Украине, он находился в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Позднее пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что Варшава будет требовать объяснений от Москвы из-за ракетного инцидента. Он назвал произошедшее «очередным нарушением воздушного пространства» Польши.

В декабре прошлого года Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны «воздушным объектом», зашедшим со стороны Украины. Он сопровождался ПВО, после чего пропал с радаров.