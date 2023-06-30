Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие Моравецкий: Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий

Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий по окончании саммита Евросовета. По его словам, таким образом республика ответит на присутствие российских боеголовок в Белоруссии, передает РИА Новости.

В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing, — сказал Моравецкий.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что договоренность о нахождении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не предусматривает временных ограничений. Он также указал, что условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии.

Позднее президент республики Александр Лукашенко заявил, что за сохранность ядерного оружия в Белоруссии отвечают российские и белорусские военные. При этом он подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» не будут к нему допущены. По словам президента, большая часть ядерного оружия уже завезена на территорию страны.