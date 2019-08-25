https://static.news.ru/photo/b9ddffe0-c72f-11e9-853e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 7th Army Training Command

К визиту президента США Дональда Трампа в Польше готовят к подписанию документ о военном сотрудничестве.

Об этом сообщает глава канцелярии польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский. По его словам, Трамп, который пробудет в Польше с 31 августа по 2 сентября, примет участие в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. К его приезду готовят сразу несколько документов, в том числе о военном сотрудничестве.

Это будет уточнение документа, подписанного президентами в Вашингтоне и подтверждение его действия, — сообщил Щерский.

Главы США и Польши подписали соглашение о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и увеличении численности американских военнослужащих до 5,5 тысячи человек. Польша обязалась подготовить для этого необходимую инфраструктуру за свой счёт.

Ранее News.ru писал о том, что президенты Польши, Соединённых Штатов и Германии выступят с речью 1 сентября на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве.