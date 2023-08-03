Польша готова применить оружие на границе с Белоруссией Польский генерал: вертолетчики без колебаний применят оружие на границе с Белоруссией

Фото: Ssgt. Philip Steiner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский солдат занимает позицию караула

Польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, если сложится опасная ситуация, заявил генерал Марек Соколовский, сообщает ТАСС. По его словам, боевые машины уже переведены на польско-белорусскую границу.

На случай появления тревожных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою. <...> Если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение, — заявил Соколовский.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак, в свою очередь указал, что на границе с Белоруссией «необходимо еще больше расширить военное присутствие», так как, по его утверждению, провокации будут усиливаться.

Ранее два военных вертолета Белоруссии были замечены в районе Беловежья. Ми-24 и Ми-8 залетели на 3 км вглубь польской границы, развернулись и полетели обратно.

Белорусское Министерство обороны опровергло заявления Польши о нарушении границы белорусскими вертолетами. В Минобороны республики подчеркнули, что Варшава использует эти обвинения как предлог для увеличения военного присутствия у белорусско-польской границы.

После этого министр обороны Польши приказал увеличить присутствие войск на границе с Белоруссией. Причиной названо нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства страны. В Минске назвали обвинения надуманными.