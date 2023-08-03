Польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, если сложится опасная ситуация, заявил генерал Марек Соколовский, сообщает ТАСС. По его словам, боевые машины уже переведены на польско-белорусскую границу.
На случай появления тревожных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою. <...> Если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение, — заявил Соколовский.
Министр национальной обороны Мариуш Блащак, в свою очередь указал, что на границе с Белоруссией «необходимо еще больше расширить военное присутствие», так как, по его утверждению, провокации будут усиливаться.
Ранее два военных вертолета Белоруссии были замечены в районе Беловежья. Ми-24 и Ми-8 залетели на 3 км вглубь польской границы, развернулись и полетели обратно.
Белорусское Министерство обороны опровергло заявления Польши о нарушении границы белорусскими вертолетами. В Минобороны республики подчеркнули, что Варшава использует эти обвинения как предлог для увеличения военного присутствия у белорусско-польской границы.
После этого министр обороны Польши приказал увеличить присутствие войск на границе с Белоруссией. Причиной названо нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства страны. В Минске назвали обвинения надуманными.