Польша готова обратиться к уставу НАТО при угрозе от российских «Кинжалов»

Варшава готова ответить на размещение Россией гиперзвуковых ракет в Калининградской области, передает PAP слова госсекретаря Минобороны Польши Войцеха Скуркевича. По его словам, реакция может дойти вплоть активизации пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне (нападение на одно государство участника альянса равноценно нападению на все страны альянса).

Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия, — сказал Скуркевич.

Он добавил, что в случае возникновения реальной угрозы автоматически задействуют пятую статью Устава НАТО. В ней фигурирует формула «один за всех и все за одного».

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что три самолета МиГ-31и, оснащенные гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал», перебазировали на аэродром Чкаловск Калининградской области. Об этом стало известно 18 августа в рамках мероприятий стратегического сдерживания.

Главный редактор журнала «Экспертный Союз» Александр Пылаев заявил в беседе с NEWS.ru, что переброска истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на территорию Калининградской области является политическим жестом. По его словам, Москва таким образом хочет надавить на Вильнюс из-за проблем с транзитом грузов.