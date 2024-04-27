Польша дважды за ночь поднимала в небо авиацию из-за «активности России»

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Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщает в соцсети Twitter (X), что дважды за ночь поднимало в воздух дежурные военные самолеты в связи с ракетными ударами России по территории Украины. К утру 27 апреля ведомство отчиталось, что деятельность польской авиации была прекращена. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Командование сообщало, что поднимало дежурные истребители дважды за ночь: в 23:55 26 апреля и 04:44 27 апреля. В первый раз истребители вернулись на исходные позиции в 01:25, во второй — в 07:46.

19 апреля оперативное командование польских ВС также сообщило о поднятии в небо авиации по причине «интенсивных» действий России. В публикации утверждалось, что активность дальней авиации ВС России «связана с ударами по объектам на территории Украины». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В марте оперативное командование Польши заявило, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны. По данным польских военных, снаряд запустила дальняя авиация ВКС России для удара по Украине, ракета находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.