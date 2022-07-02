Польша будет добиваться репараций от Германии Качиньский: Польша не отказывается от требований по взысканию репараций с Германии

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Польские власти не будут отказываться от своих требований репараций за преступления, совершенные нацистской Германией в период Второй мировой войны, заявил на встрече с избирателями в Белостоке лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский. По его словам, Варшава не будет отступать в этом вопросе и не может быть мягкой, поскольку это всегда плохо заканчивается, передает ТАСС.

Некоторые кричат, что когда мы говорим о репарациях от Германии, то это значит, что мы ходили не в ту школу. Очевидно, что если они платили другим, то почему не должны заплатить нам. Чем мы хуже? — воскликнул Качиньский.

По его словам, Варшава должна твердо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле. Например, если Польша помогает Украине, то это означает, что она защищает польские интересы.

Ранее стало известно, что немецкие власти подали иск в суд ООН на официальный Рим, потому что итальянские власти до сих пор разрешают жертвам нацистским военных преступлений требовать компенсации от ФРГ. Германия обратилась к предписанию ООН 2012 года, которое отменяет необходимость платить компенсации жертвам нацистских преступлений.

Для того чтобы форсировать выплату компенсаций, итальянские суды пытаются арестовать немецкое имущество в Риме.

В ноябре 2021 года посол Украины в Берлине Андрей Мельник потребовал от Германии выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявил, что тогда пострадало более полумиллиона музейных экспонатов и 46 млн архивных материалов, а также пропали 50 млн книг. Всего же, по его словам, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.