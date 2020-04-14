Польша 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения

Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Об этом заявило правительство страны, которое готовится 10 мая проводить президентские выборы по почте.
Официальный представитель кабмина Пётр Мюллер сообщил, что в первую очередь, скорее всего, будут ослаблены ограничения, связанные с работой магазинов.
С 19 апреля мы начнём медленно размораживать экономику, — сказал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM.
Власти Польши продлили запрет на работу школ до 26 апреля, границы страны останутся закрытыми до 3 мая. В стране зарегистрировано почти 7000 случаев заражения коронавирусом, скончались 245 пациентов. При этом мэр Варшавы Рафал Тшасковский обвинил кабмин в сокрытии истинной информации о количестве заражённых и жертвах инфекции, писал NEWS.ru.
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