Польша 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения

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Более 3 тыс. комплектов, состоящих из защитных масок и изолирующих комбинезонов, доставят в Сербию из России в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты предназначены для работы пожарных подразделений.

МЧС России при содействии Российско-сербского гуманитарного центра окажет помощь коллегам из дружественного государства в условиях распространения коронавирусной инфекции, — сообщили ТАСС в МЧС РФ. С просьбой о поставке средств индивидуальной...