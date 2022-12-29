«Полный бред»: французский политик оценил новую программу поддержки Киева Французский политик Филиппо призвал ЕС остановиться в финансировании Украины

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Французский политик и лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал новую программу финансовой поддержки Украины, одобренную руководством ЕС. Бывший вице-председатель Национального фронта назвал «полным бредом» решение Брюсселя выделять каждый месяц киевским властям по €1,5 млрд, о чем написал на своей странице в Twitter.

Речь идет о согласовании странами ЕС решения выделить Украине в 2023 году €18 млрд.

Через несколько дней, с 1 января 2023 года, Евросоюз будет ежемесячно направлять Зеленскому €1,5 млрд! В течение всего года! То есть 300 млн заплатит только Франция! Каждый месяц! Вы понимаете, что это полный бред?! Остановитесь! — написал политик.

На днях Филиппо высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского не обрадует новость о том, что большое число французов выступают за мирные переговоры с Россией. Он привел статистику, которая показывает, что 70% французов хотят видеть завершение конфликта путем проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.

Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. По его словам, США и Украине нужна мировая война для «приумножения» собственной славы, а также для уничтожения европейских стран.