«Полностью зависят от России»: аналитик об энергокризисе в Молдавии Эксперт Демидов: Молдавия вынуждена втридорога покупать российский газ у третьих стран

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Молдавия полностью зависела от России и после введения ограничений может обеспечивать себя энергией только перекупая российский газ у третьих стран, заявил NEWS.ru эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов. Он напомнил, что львиную долю всей электроэнергии Молдавия получает от Днестровской ГЭС, которая находиться на территории Приднестровья. Днестровская ГЭС, в свою очередь, принадлежит «Газпрому», хоть и опосредованно.

И на данный момент они могут обеспечивать себя энергией, только втридорога перекупая российский газ у третьих стран. Но, опять же, например, если пройдет сделка с Болгарией, то болгарам придется действовать в ущерб своим собственным интересам, так как они также практически полностью зависят от поставок из России. Так что это однозначно максимально политизированное решение, правда, влекущее за собой непредвиденные тектонические сдвиги непосредственно в молдавском и восточноевропейском обществе, — заявил Демидов.

Молдавия испытывает дефицит электроэнергии после ограничения ее поставок со стороны Украины и Молдавской ГРЭС (Приднестровье). Ранее в Приднестровье сообщили, что вместо 70% потребностей Молдавии с понедельника смогут обеспечить только 27%. Компенсировать дефицит Молдавия планирует за счет поставок из Румынии.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» заявил, что Россия не имеет отношения к отключению света в Молдавии. Российский лидер отметил, что в подобных случаях все всегда обвиняют РФ.