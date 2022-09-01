«Полнейшая глупость»: эксперт о попытке ВСУ овладеть ЗАЭС Эксперт Матвийчук объяснил глупостью попытку ВСУ овладеть Запорожской АЭС

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС можно назвать полнейшей глупостью, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, подразделения Росгвардии, охраняющие этот объект, подготовлены к решению таких задач.

Если говорить о сегодняшней попытке Украины овладеть Запорожской АЭС. То это конечно была полнейшая глупость с их стороны. Так, как они прекрасно понимали, что там стоят части Росгвардии, которым была поставлена задача защищать данный стратегический объект. А Росгвардия, в свою очередь, основательно подготовлена к выполнению подобного рода задач, — заявил Матвийчук.

Он добавил, что «прекрасно понятно, что любой украинский десант будет уничтожен».

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.