«Полная истерика»: эксперт о состоянии Залужного после ударов ВС России Аналитик Меркурис: у Залужного началась истерика после ударов ВС России

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный впал в истерику после массированных ударов ВС России по военным объектам в стране, сказал в эфире YouTube-канала The Duran британский аналитик Александр Меркурис. Он добавил, что Залужный был похож на человека на грани нервного срыва.

У него была полная истерика. <...> Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на фронте, — указал Меркурис.

Аналитик обратил внимание, что выступление главкома в Верховной раде было яростным. Меркурис добавил, что поведение Залужного показало, насколько разрушительными для морального духа ВСУ оказались удары России.

Ранее главком ВСУ во время обсуждения мобилизации предложил членам Верховной рады самим отправиться на фронт. Он также возмутился тому, что у Киева нет мобилизационного резерва.

Утром 2 января стало известно о массированном ударе по разным регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в разных районах столицы начались пожары. В частности, загорелись складское помещение, супермаркет, оказался поврежден объект социальной инфраструктуры.