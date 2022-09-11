«Полная чушь»: Пушилин опроверг слухи об отставке и взятии ВСУ аэропорта Глава ДНР Пушилин назвал «полной чушью» слухи о своей отставке и взятии ВСУ аэропорта

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выпустил видеообращение, в котором опроверг несколько фейков. В частности, он назвал «полной чушью» слухи о своей отставке, сообщает РИА Новости.

Конечно же, полная чушь, — отреагировал Пушилин на разговоры об увольнении.

Глава республики добавил, что также не соответствует действительности информация, что украинское военные заняли аэропорт Донецка.

Мы видели, вчера было очень много вбросов. О том, что в аэропорт уже зашёл противник, — пояснил Пушилин.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 сентября Денис Пушилин назвал тяжелой ситуацию на границе ДНР с Харьковской областью. Однако, добавил он, союзные силы контролируют ситуацию и по многим направлениям продвигаются вперед. По его словам, на Донецком направлении ситуация остается неизменной.