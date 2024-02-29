«Полная чушь»: немецкий депутат о «нападении» России на НАТО Немецкий депутат Зингер назвал чушью данные о подготовке «нападения» РФ на НАТО

Фото: Staff Sgt. Jose Rodriguez Guzman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Публикации о подготовке «нападения» России на страны НАТО являются «полной чушью», заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер. Комментируя ситуацию НСН, он подчеркнул, что такие новости используются для запугивания жителей Германии, чтобы можно было поставлять Украине еще больше оружия.

Это полная чушь, но если у народа есть страх, то он начнет в это верить. Хорошие отношения, которые были с Россией, почти совсем уничтожены. Мы видим, как все становится хуже и хуже. Чем больше будет этой лжи, тем больше людей будет в это верить, — отметил Зингер.

По его словам, правильным решением было бы отправить дипломатов в Россию, чтобы решить конфликт мирным путем. Депутат также предположил, что страны НАТО могут готовиться к полномасштабному конфликту, о чем свидетельствует заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку западных войск на Украину в будущем.

Возможно, они хотят подготовить нас к полномасштабной войне, которая непонятно, кому интересна и нужна, — заключил Зингер.

Немецкий таблоид Bild ранее заявил, что Россия может организовать «нападение» на страны НАТО, которое теоретически состояло бы из четырех фаз. Под атакой издание подразумевает «фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы».