Полковник запаса объяснил, почему действия ВСУ противоречат военной науке Военный эксперт Насонов: у наступления могут быть четыре этапа, ВСУ не реализовали ни одного

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно военной науке, контрнаступление может включать в себя четыре этапа, однако ВСУ пока не реализовали даже первого, рассказал в беседе с РИАМО военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов. По его словам, у украинской армии для этого нет времени и возможностей.

Контрнаступление может включать несколько этапов: начальный, прорыв, развитие успеха и закрепление результатов. В данном случае они не реализовали первый этап, поэтому ни о каких других этапах речи быть не может. У них полный разрыв по времени, по возможностям, готовности, — объяснил эксперт.

Он предположил, что украинские военные продолжат действовать в нынешнем темпе, пока Вооруженные силы России не навяжут им свой план действий. Шанс на успех ВСУ эксперт оценил как маловероятный.

Возможен и маловероятный шанс, что у них будет какой-то успех, но это сомнительно, потому что потребность в технике высокая, а людской ресурс у них близок к тому, чтобы иссякнуть, — считает Насонов.

Ранее ряд военкоров сообщили, что российские военные смогли отразить две волны наступления ВСУ на Запорожском направлении около населенного пункта Работино. При этом украинская сторона потеряла более 30 единиц бронетехники, и в ближайшее время ожидается третья волна наступления.