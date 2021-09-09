Полковник запаса объяснил, что может помешать ЕС создать свою армию

Евросоюзу нет никакой необходимости создавать свою собственную армию для защиты от России, она ему не нужна, поскольку европейские лидеры прекрасно понимают, что Москва не агрессивна. Об этом заявил полковник запаса Михаил Тимошенко в беседе с «ПолитРоссией».

Он напомнил, что европейцы не хотят тратить на НАТО по 2% ВВП, как того требуют США, и постоянно говорят о собственном вооружённом формировании, но так и не перешли от слов к делу.

Как пояснил Тимошенко, Европе не нужна своя армия из-за одной особенности России — её миролюбия.

У них на словах Россия агрессивна. В действительности европейское руководство в это не верит. В Германии, например, тоже идут разговоры о том, чтобы создать армию ЕС и заключить с Россией союзный договор. Но, конечно, не думаю, что это произойдёт, — считает полковник запаса.

Он также добавил, что Евросоюз уже имеет достаточно сил, чтобы без НАТО обеспечить свою обороноспособность даже в противостоянии с Россией. Единственная сфера, в которой Европа проигрывает России, — это авиация. Благодаря ВКС РФ у российской стороны было бы преимущество.

Ранее политолог Владимир Карасёв заявил, что бегство США из Афганистана вынудит европейские страны организовать свою армию, чтобы защищаться от возможных угроз из этого региона. Американцы бросили всех, кто помогал им в Исламской Республике, то есть наглядно показали всему миру, что просто отрекаются от союзников. По его мнению, из-за сложившейся ситуации Европа сделала свои выводы и теперь европейские страны будут всерьёз думать о создании своих вооружённых сил.